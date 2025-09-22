Cayó la banda ‘La 57’ y alias ‘El Costeño’: Robaban usando sustancias tóxicas en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Andrés Romo.

¡En Bogotá no cesa la lucha contra la criminalidad! Un nuevo golpe a estructuras dedicadas al hurto a personas con uso de sustancias tóxicas, propinaron las autoridades en las localidades de Teusaquillo y Chapinero. Cayó la banda criminal conocida como ‘La 57’ y su cabecilla alias ‘El Costeño’. Según las investigaciones de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de esta estructura ofrecían servicios sexuales a través de aplicaciones y en bares suministraban sustancias tóxicas o ‘escopolamina’ a sus víctimas para hurtarles dinero, joyas y otros elementos de valor

Según las autoridades, la banda ‘La 57’, liderada por alias ‘El Costeño’, operaba en las localidades de Teusaquillo y Chapinero. Hasta tenían datáfonos para saquear las cuentas de sus víctimas.

La desarticulación de la ‘La 57’ se logró tras 10 meses de investigaciones y seguimientos, logrando la captura de 8 personas, señaladas de integrar esta estructura criminal.