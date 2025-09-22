Por obras del Metro se realizará traslado de redes en av. Caracas entre calles 63 y 67

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Este 21 de septiembre iniciará el traslado de redes en la avenida Caracas entre las calles 63 y 67.

Para llevar a cabo estos trabajos, se implementarán los siguientes cierres y modificaciones viales:

1. Cierre total de la calle 67 entre la carrera 14A Bis y unos metros al occidente de la carrera 15, así como la carrera 15 entre la calle 67 y unos metros al sur.

2. Cierre de la intersección de la av. Caracas con calle 64; solo permanecerá habilitado el paso peatonal y el tránsito de biciusuarios.

3. Cierre parcial en la intersección de la av. Caracas con calle 67; se mantendrá el flujo vehicular en sentido oriente-occidente, así como el paso peatonal y de biciusuarios.

4. Cierre parcial de la intersección de la av. Caracas con calle 63; se mantendrá el flujo vehicular sentido occidente-oriente, paso peatonal y de biciusuarios.

5. Cierre parcial de la calzada oriental de TransMilenio, garantizando la operación normal del sistema de transporte.

Durante las obras, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha autorizado los siguientes desvíos para el tráfico vehicular:

Desvío al oriente:

Los vehículos que se dirijan al oriente deberán tomar la carrera 17 hacia el norte y luego continuar por la calle 69 hacia el oriente para continuar su recorrido habitual. Además, el flujo vehicular al oriente también será por la calle 63.

Desvío al sur:

Quienes se desplacen en dirección sur por la calle 68 deben tomar la carrera 19 hacia el sur, continuar por la calle 66 hasta la calle 66A y girar hacia el sur por la carrera 15.

Desvío al Occidente:

Los vehículos que transiten por la calle 67 y necesiten dirigirse al occidente, deben tomar la carrera 14A hasta la calle 68, para continuar su recorrido.

En cambio, quienes se desplacen por la calle 64 al occidente deberán tomar la calle 13 al sur, seguir por la calle 60 al occidente hasta la carrera 17, hasta retomar su recorrido al occidente por la calle 64.

Atiende la señalización en vía y utiliza las rutas alternas habilitadas durante la obra. Para más información sobre estas intervenciones, puedes acercarte a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle 72 #10-34, centro comercial avenida Chile, local 147.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) señala que adopta mecanismos de mejora continua que permiten crear espacios seguros para los ciudadanos y trabajadores en todos los frentes de obra y entornos de la Línea 1 del Metro de Bogotá. A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se siguen rigurosos estándares que garantizan que los ciudadanos cuenten con ambientes seguros, y que cada trabajador regrese a su hogar al final del día sin incidentes.