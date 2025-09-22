Interceptan 4 toneladas de marihuana de disidencias de las Farc en el Cauca

–En la vía Mojarras, sector del municipio de El Patía, en el departamento del Caca, la Policia, en coordinación con el Ejército, incautó cuatro toneladas de marihuana, pertenecientes al Frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, que eran transportadas camufladas en cajas con frutas.

El camión provenía del municipio de Inza, en el mismo departamento y se dirigía hacia Ipiales (Nariño), con destino final Ecuador, informó el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán.

Con esta operación conjunta se impidió la comercialización de ocho millones de dosis, valoradas en 400 millones de pesos, subrayó el oficial.

En la vía Mojarras, sector El Patía (Cauca), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con el @COL_EJERCITO, incautó 4.000 kilos… pic.twitter.com/wAonZpnUuY — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 21, 2025

El general Triana Beltrán destacó que en lo que a corrido de 2025, la Policía Nacional ha incautado 240 toneladas de marihuana.