Petro pide ayuda a presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar al cantante colombiano Bayron Sánchez desaparecido en México

–A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro pidió este domingo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, su colaboración para dar con el paradero del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como «B King», y su acompañante Jorge Herrera, desaparecidos desde el 16 de septiembre en en ese país.

El jefe del Estado señaló que los artistas «desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente».

Por ello subrayó: «Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón».

Y concluyó: «México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios».

Marcela Reyes, expareja del artista, solicitó ayuda a sus seguidores en redes sociales para dar con su paradero.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia activó sus canales diplomáticos y consulares en México para acompañar a las familias de las víctimas y colaborar con las autoridades mexicanas en las labores de búsqueda.

B-King, es un DJ y cantante de 31 años originario de Medellín, reconocido en la escena del reguetón y el trap. Entre sus temas más destacados figuran ‘Muévete Latina’, ‘Mala intención’ y ‘Baila para mí’.