MinDefensa confirma recompensas de hasta $100 millones por captura de responsables de instigar asonadas contra la fuerza pública

–(Imagen asonada en la Plata, Huila). “Cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen y la violencia”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, al rechazar los actos ocurridos en el Huila y el Meta, donde en asonadas «se impidió el accionar legítimo de nuestras tropas y se protegió a disidencias criminales que están usando a campesinos, mujeres y menores de edad como escudos humanos para frenar operaciones».

El jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a la ciudadanía a no permitir que la violencia se imponga en sus territorios y ratificó recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y neutralizar a los responsables de esas asonadas.

"Cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen y la violencia", dijo el ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, en rechazo a los actos ocurridos en el Huila y el Meta, donde se impidió el accionar legítimo de nuestras tropas y se protegió a disidencias… pic.twitter.com/jG4GKMaNwC — Mindefensa (@mindefensa) September 22, 2025

El pasado sábado 20 de septiembre, unidades militares fueron desplegadas hacia la vereda Los Sauces, en el municipio de La Plata, Huila, con el objetivo de fortalecer las operaciones militares y el firme propósito de brindar la seguridad y bienestar de los habitantes de esta zona del departamento.

Durante el desarrollo de la operación militar, dos pelotones que avanzaban en desarrollo de operaciones en el área fueron objeto de una asonada protagonizada por cerca de 500 personas provenientes de 12 veredas, quienes bajo presión ilegal del grupo armado organizado residual Hernando González Acosta, se vieron obligadas a impedir el avance de las tropas.

De acuerdo a información de inteligencia, se confirmó que la comunidad fue presionada por integrantes de esa estructura ilegal, mediante intimidaciones de ser objeto de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, en caso de no acatar las órdenes criminales.

Las tropas fueron obligadas a subir a vehículos particulares, con dirección al centro poblado de Belén, del municipio de La Plata.

Según el reporte de la Novena Brigada del Ejército, estas acciones se enmarcan en una estrategia sistemática de pretensiones de control territorial desarrolladas por el grupo Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc, con el objetivo de expandir su accionar criminal para hacer asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones.

#ComunicaciónOficial | Tropas de la @Ejercito_Div5, rechaza y denuncia presión a comunidades campesinas forzadas a obstaculizar la labor legítima de la Fuerza Pública En cumplimiento de su misión constitucional, unidades militares fueron desplegadas hacia la vereda Los Sauces,… pic.twitter.com/VTGzViimSA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 20, 2025

Igualmente, en la vereda La Samaria, de La Macarena, en el departamento del Meta, personas impidieron el procedimiento judicial y la materialización de la captura de alias Chimbo de Oro, quien se desempeñaría como coordinador logístico de la Estructura Éver Castro.