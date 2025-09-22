Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y más hoy 22 de septiembre de 2025

Foto: Secretaría de Salud

Acércate este lunes 22 de septiembre 2025, con tu documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para iniciar, continuar o completar tu esquema de vacunación.

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Puntos habilitados para este lunes 22 de septiembre de 2025:

Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos: