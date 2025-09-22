Petro está en Nueva York; intervendrá en la Asamblea General de Naciones Unidas

–El presidente Gustavo Petro viajó a Nueva York, Estados Unidos, para desarrollar su agenda internacional, que incluye su participación en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inicia este lunes y se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre.

El jefe del Estado colombiano intervendrá este martes por última vez en las Naciones Unidas. Se pronunciará sobre la descertificación de EE.UU y de su nueva política de lucha contra las drogas, así como la justicia climática, financiación para el desarrollo, soluciones pacíficas a los conflictos, defensa de las instituciones multilaterales y del derecho internacional.

#AEstaHora | El Presidente @PetroGustavo llega a Nueva York, Estados Unidos, para desarrollar su agenda internacional. Del 22 al 26 de septiembre, el Jefe de Estado participará en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas,… pic.twitter.com/XtbsX6EoT9 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 22, 2025