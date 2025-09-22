    • Nacional

    Petro está en Nueva York; intervendrá en la Asamblea General de Naciones Unidas

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El presidente Gustavo Petro viajó a Nueva York, Estados Unidos, para desarrollar su agenda internacional, que incluye su participación en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inicia este lunes y se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre.

    El jefe del Estado colombiano intervendrá este martes por última vez en las Naciones Unidas. Se pronunciará sobre la descertificación de EE.UU y de su nueva política de lucha contra las drogas, así como la justicia climática, financiación para el desarrollo, soluciones pacíficas a los conflictos, defensa de las instituciones multilaterales y del derecho internacional.

    Ariel Cabrera
