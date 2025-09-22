Fiscalía de Sonora responde a Petro: No hay indicios de desaparición del cantante «B King»; se investiga el caso

–A traves de X y Facebook, la fiscalía de Sonora, México, respondió el llamado de ayuda del presidente Gustavo Petro para localizar al cantante colombiano Byron Sánchez, más conocido como «B King», y de su coequipero Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, señalando que no tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en ese territorio mexicano.

No obstante, precisa que la investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas y que por su parte, seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes.

Este es el texto del mensaje de la Fiscalía de Sonora al presidente Petro:

«Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al Señor Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas para la localización de un ciudadano colombiano de nombre Byron Sánchez y su coequipero el DJ Jorge Herrera, la Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora (FGJES), señala:

1.- No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora.

2.- Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna.

3.- Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

4.- La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas.

5.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes. Fin del mensaje.

La desaparición de B-King, de 31 años, natural de Medellín, fue reportada el martes 16 de septiembre en el estado de Sonora por Sofía Avendaño, modelo trans y exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

El presidente Gustavo Petro escribió en X señaló que los artistas desaparecieron después de su concierto en Sonora, «quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

«Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón», agregó y concluyó:

«México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios».