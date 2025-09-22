Resultados en materia de seguridad del 15 al 19 de septiembre en Bogotá

Foto: Potal Bogotá

Conoce los diferentes operativos de inteligencia y despliegue de las autoridades en Bogotá entre el 15 al 19 de septiembre de 2025 bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, que permitieron que se lograran importantes resultados en seguridad y dar golpes a las estructuras criminales dedicadas al hurto, tráfico de estupefacientes y estafa.

1. Sorprendidos y detenidos en flagrancia cuando transportaban marihuana en un taxi

Bogotá continúa su lucha sostenida en contra del tráfico de estupefacientes. La Policía de Bogotá lograron la captura de tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de que les fuera hallado en su poder más de 600 gramos de marihuana cuando se transportaban en un taxi por el centro de Bogotá.

De acuerdo con el relato de los uniformados que atendieron el caso, los hechos se presentaron en la carrera Tercera con calle 10, cuando ellos se encontraban adelantando labores de patrullaje y observaron un vehículo en actitud sospechosa, con varias personas discutiendo en su interior y en aparente riña.

2. Golpe a clan familiar por coordinar la venta de chance ilegal

La Fiscalía General de la Nación afectó a un clan familiar autodenominado ‘El Dorado’ que estaría involucrado en la comercialización ilegal de chance y lotería en diferentes plazas de mercado de Bogotá.

En diligencias de registro y allanamiento realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional, en los barrios Santa Fe y Paloquemao en la localidad de Los Mártires fueron capturados 10 de los posibles integrantes de la organización.

3. A la cárcel hombre que habría secuestrado a tres menores de edad

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el presunto actuar ilegal de Greiyory José Cartagena Ramos, un ciudadano venezolano señalado de captar a menores de edad con falsas ofertas laborales en México y retenerlas en su lugar de residencia en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

En el curso de la investigación se conoció que el hombre creó un perfil por redes sociales, en el que se hacía pasar como adolescente. De esta manera, habría ubicado a tres niñas y convencido de reunirse para organizar su traslado a Medellín (Antioquia) y posterior viaje a Ciudad de México.

4. Detenidas tres personas con antecedentes de homicidio al sur de Bogotá: Portaban una mini uzi

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá detuvo a tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en el barrio Restrepo, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje. Al efectuar el registro, se halló un arma traumática modificada tipo mini uzi, munición y un supresor de sonido. Los capturados tenían antecedentes por homicidio.

De acuerdo con las autoridades, al efectuar el registro, se halló un arma traumática modificada tipo mini uzi, munición y un supresor de sonido. Asimismo, estos ciudadanos presentan antecedentes por los delitos de hurto calificado y agravado y homicidio. Asimismo, ofrecieron dinero a los uniformados para evitar ser detenidos.

5. Detenidas seis personas por hurtar a ciudadano en TransMilenio

La Policía de Bogotá, a través de uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, detuvo en flagrancia a seis personas luego de haber hurtado a un ciudadano en inmediaciones de la estación de la Avenida Jiménez en el centro de Bogotá. En el hecho también participó una mujer, quien habría intentado distrae a las autoridades para facilitar la huida de sus complices.

Este resultado se logró, luego de que los uniformados que se encontraban haciendo labores de patrullaje en la troncal centro, escucharon las voces de auxilio que alertaron sobre una persona que estaba siendo agredida físicamente. Al llegar al lugar, los policías encontraron a seis personas que golpeaban a un hombre por robarle su teléfono.