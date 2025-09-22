Enel Colombia pone en operación la Subestación Eléctrica para el RegioTram de Occidente

Foto: Enel Colombia.

Enel Colombia pone en operación la nueva Subestación Eléctrica Tren de Occidente, que alimentará la operación del RegioTram de Occidente, un proyecto clave para fortalecer la infraestructura eléctrica de Bogotá y Cundinamarca.

Esta subestación, ubicada en Facatativá, será el primer punto de conexión para el suministro de energía del RegioTram, el sistema de transporte masivo 100 % eléctrico que beneficiará la conectividad a los municipios de la Sabana Occidente de Cundinamarca, en especial a Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, con el centro Bogotá.

“La nueva Subestación Tren de Occidente es un ejemplo claro de nuestro esfuerzo y compromiso con la región y el país, en el marco de la actual transición energética. Gracias a su funcionamiento, y con una inversión de cerca de 75.000 millones de pesos, incluyendo la subestación, la línea de alta tensión y las redes de media tensión, hacemos realidad la electrificación del RegioTram, con el que no solo estamos garantizando que 43 millones de pasajeros al año tengan una reducción del 60% en sus tiempos de desplazamiento, sino que también estamos logrando que se eliminen alrededor de 140 mil toneladas de emisiones de CO2” afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.

La nueva Subestación Eléctrica Tren de Occidente cuenta con dos transformadores de potencia de 40 millones de voltamperios (MVA) cada uno, para una capacidad total de 80 MVA.

Así mismo, tiene una línea de alta tensión aérea a 115 kV, doble circuito, de más de 1 kilómetro que la conectan, a través de 2 torres y 6 postes de gran altura, con la línea existente Balsillas – Facatativá.

De su capacidad total, alrededor del 25 % será para alimentar el RegioTram. El 75 % restante, atenderá la creciente demanda de energía requerida, por más de 226.000 habitantes de los municipios de la Sabana Occidente, adicional a los clientes comerciales e industriales.

Te compartimos un post de Enel Colombia relacionado con la inauguración de la Subestación Tren de Occidente, que alimentará la operación del RegioTram de Occidente:

Dentro de sus características técnicas, también se destaca que es una subestación 100 % digital, lo que implica que toda la información de sus equipos, procesos y funcionamiento sea transmitida vía fibra óptica. Así mismo, cuenta con tecnología y equipos inteligentes que le permiten tomar decisiones autónomas y facilitar su operación. Es completamente automatizada y tele controlada, lo que se traduce en una mejor respuesta en momentos de contingencia.

Segundo uso a los residuos que se produjeron durante la obra

Enel Colombia lideró varias iniciativas, en el área de influencia, a través de las cuales se logró el aprovechamiento de alrededor de cuatro toneladas de residuos sólidos.

Dentro de estas se destaca una Jornada de Voluntariado Interempresarial, por medio de la cual se sembraron plantas y se realizaron adecuaciones en el espacio deportivo de la Institución Educativa Municipal Técnica Empresarial Cartagena, sede principal. Así mismo, se adecuó la Casa de Integración Juvenil del barrio Cartagenita y se realizó una donación de equipos, instrumentos y materiales para su escuela de música, beneficiando a más de 1.000 niños y jóvenes del sector.

Por otra parte, a través de la iniciativa de Transformación de Residuos Sólidos, se realizaron talleres y capacitaciones para aprovechar los residuos generados de la obra. Como resultado de ello, se intervinieron tres espacios para el disfrute de la comunidad: se adecuó un estudio de innovación juvenil y se construyó un muro pedagógico interactivo en la Casa de Integración Juvenil, además, se adecuó un aula interactiva en el Centro de Desarrollo Infantil de Cartagenita.