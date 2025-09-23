Caen en Colombia alias «Miguel» y «Kevin», extraditables por tráfico internacional de drogas sintéticas

–En Armenia (Quindío) y Fusagasugá (Cundinamarca) la Policía, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, en coordinación con autoridades del Reino Unido, la Policía y la Brigada Central de Crimen Organizado de este país, hizo efectiva la Notificación Roja contra alias ‘Miguel’ y ‘Kevin’, informó el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán.

Estos delincuentes, requeridos por las autoridades españolas por tráfico ilícito de estupefacientes, hacían parte de una red internacional de narcotráfico con presencia en Colombia y España, dedicada a la distribución y tráfico de cocaína y drogas sintéticas en Europa.

Se caracterizaban por utilizar pasantes, equipaje de mano y maletas, transportando entre cinco y diez kilos de estupefacientes. Además, alias ‘Miguel’ se desempeñaba como coordinador de sicarios de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ del ‘Clan del Golfo’ y presenta antecedentes por estafa, lesiones culposas y contrabando de hidrocarburos.

Durante lo corrido de 2025, la Policía Nacional ha hecho efectivas 107 Notificaciones Rojas.