Trump ante la ONU: «Eliminaremos por completo a las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, que su país no tiene «otra opción que eliminar totalmente a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro».

«Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitir que esto suceda allí», afirmó el mandatario ante Naciones Unidas, en medio de los cuestionamientos de los países de la región, como Brasil y Colombia, por el amplio despliegue militar de EE.UU. en aguas caribeñas.

El mandatario estadounidense afirmó que las organizaciones que su Gobierno ha designado como «terroristas» —entre ellas, la banda criminal venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha— «mutilan y asesinan con impunidad» y son «enemigos de toda la humanidad».

«Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de EE.UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro», aseguró Trump, en un intento de justificar el inédito despliegue militar en los últimos 30 años.

En esa línea, prometió «bombardear» a todas las embarcaciones que trafiquen drogas «para que dejen de existir». «No tenemos ninguna opción», aseveró minutos después de que su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, considerara «preocupante» que se intente vincular la delincuencia común con el terrorismo.

«La manera más eficaz de luchar contra el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas», recalcó el presidente brasileño, quien condenó el «uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado».

Las palabras del mandatario estadounidense aumentan el tono de Washington contra Caracas. La escalada es una realidad desde el pasado mes de agosto, cuando EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en el Caribe, bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos y con señalamientos directos contra Venezuela.

No obstante, el Gobierno venezolano ha cuestionado la verdadera razón de los operativos, ya que el Caribe no es la principal ruta que usan los narcotraficantes para enviar droga a EE.UU., el mayor consumidor de sustancias ilícitas en el mundo.

De hecho, más de 80 % de la droga que llega a territorio estadounidense lo hace a través de la ruta del Pacífico, que salen de puertos en países como Colombia y Ecuador. En esa zona, además, son frecuentes los operativos de interdicción de lanchas con estupefacientes, que culminan con la detención de los responsables para que pasen a juicio.

Con ese precedente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido una de las voces más críticas con los operativos letales. Este martes, en sus redes sociales, el mandatario incluso acusó a Washington y al Gobierno de República Dominicana del presunto asesinato sumario de ciudadanos colombianos, luego de que se notificara el bombardeo a una supuesta ‘narcolancha’ en un operativo conjunto. (Informción RT).