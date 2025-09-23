Cortes de luz este miércoles 24 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 24 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la calle 55 Sur a calle 58 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chico. De la carrera 11 a carrera 14 entre calle 88 a calle 91 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bonanza. De la carrera 69 a carrera 72 entre calle 77 a calle 80 – Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Barrio Ciudadela Colsubsidio. De la carrera 111 a carrera 113 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Las Ferias Occidental. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 77 a calle 79 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Normandía Occidental. De la calle 48 a calle 50 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Las Brisas. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 0 Sur a calle 4 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Guaymaral. Vereda Guaymaral – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Acevedo Tejada. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m.

Barrio Pablo VI Norte. De la carrera 54 a carrera 56 entre calle 58 a calle 60 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Villa Israel. De la calle 111 Sur a calle 113 Sur entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.