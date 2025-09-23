Petro arremetió en la ONU contra Trump; lo acusó de ser cómplice del genocidio en Gaza, además de encarcelar migrantes y matar jóvenes en el Caribe

–En su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tras reiterar que hablaba como un presidente descertificado por el mandatario estadounidense «sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo», afirmó:

«No solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños jóvenes, mujeres y viejos en Gaza; se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo”.

Petro aseguró además que “Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles”.

De otro lado, el jefe de Estado exhortó a las Naciones Unidas a hacer respetar “los tribunales internacionales de justicia y del derecho internacional” frente a la orden de arresto que existe contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de (Benjamín) Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos y Europa dejarlos libres”, proclamó.

“Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza”, puntualizó.

Igualmente, el mandatario colombiano acusó desde la tribuna de la ONU a las «sociedades ricas, blancas y racistas» de utilizar la migración como excusa para afirmar su supuesta superioridad racial, mientras lideran a la humanidad «al abismo de su propia extinción».

El mandatario hizo un llamado inusual: «Invito a las naciones del mundo a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina». Propuso crear una fuerza armada internacional votada por la Asamblea General «sin veto» para detener lo que calificó como genocidio.

“Es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez”@petrogustavo , presidente de Colombia, propone “una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino”.#UNGA pic.twitter.com/J84I4Db2tr — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 23, 2025

“No es con cascos azules, no entrenados y a veces indispuestos para lo que toca. Es con un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina”, agregó.

Además, en su intervención el presidente Petro invitó “a los ejércitos de Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler” y a “los ejércitos latinoamericanos de Bolívar” a sumarse a la fuerza de paz.

“No solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe, como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global”, recalcó el jefe de Estado.

En alusión a la posición de veto que asumió Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a una resolución que exigía un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes israelíes, el mandatario reiteró que “la ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvación del mundo, votado por la Asamblea de las Naciones Unidas y sin veto”.

Petro también cuestionó la guerra antidrogas como herramienta geopolítica. «La política antidrogas no es para detener la cocaína, es para dominar los pueblos del sur», sostuvo y puntualizó que «a centenares de campesinos colombianos los han masacrado como masacran a los niños en Gaza»

Reveló que Colombia ha erradicado 25.000 hectáreas de coca voluntariamente, demostrando que la sustitución de cultivos es más efectiva que la fuerza.

Frente a la crisis climática, advirtió que quedan «diez años para el punto de no retorno» y criticó la inacción global.

«La palabra descarbonización suena subversiva para los mega ricos, como hace cinco siglos sonaba subversiva la palabra democracia», precisó.

En declaraciones a los medios, el presidente Gustavo Petro, calificó de «contrario a los intereses de la humanidad» el discurso que pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas su homólogo estadounidense, Donald Trump, al considerar que su enfoque contiene «errores».

«Les puedo yo decir los errores de la política de Trump frente al narcotráfico, porque lo está impulsando; frente a la crisis climática, porque la va a agudizar; frente a la inmigración, porque va a crear más guerras; y en el fondo, frente a una enorme crisis que ya la humanidad vive y que tiene que frenar inmediatamente, si queremos que los hijos de todos y de todas, en todos los puntos del planeta, vivan», sostuvo el mandatario ante los periodistas desde Nueva York.