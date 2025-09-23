Desmembrados y con un mensaje de cartel narco: el trágico final de dos músicos colombianos en México

–Los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, quienes estaban desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre tras salir hacia un gimnasio en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, fueron encontrados muertos este lunes en el estado de México, reportan medios locales.

Los cuerpos de Sánchez, conocido como ‘B King’, y Herrera –DJ Regio Clown en el mundo del entretenimiento– habrían sido presumiblemente desmembrados y tenían un mensaje amenazante firmado por el cártel La Familia Michoacana, puntualiza El Financiero.

Fuentes de la Fiscalía del estado mexiquense le dijeron a ese medio que las características físicas de los restos humanos encontrados esta jornada corresponderían a los de los artistas cuyo rastro se perdió la semana previa.

«Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante», posteó el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien previamente le solicitó a su homóloga Claudia Sheinbaum su cooperación para hallar con vida a ‘B-King’ y ‘DJ Regio Clown’.

Por su lado, Sheinbaum declaró que no se había comunicado directamente con Petro, pero que las cancillerías de ambos países establecieron contacto para adelantar investigaciones.

El mandatario colombiano aseguró que los músicos habían desaparecido en Sonora, pero la Fiscalía de ese estado desmintió el hecho. Y si bien manifestó que colaborará con las pesquisas, sostuvo que la desaparición tuvo lugar en la capital mexicana y que serán los órganos de esa jurisdicción los que se encarguen del caso.

En una publicación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Ciudad de México, se afirma que fue visto por última vez el 16 de septiembre, en la colonia Polanco, cuando dijo que iría al gimnasio en compañía de un amigo.(Información RT).