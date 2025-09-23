Trump se burla de la milicia que convocó Maduro para enfrentar despliegue militar de EE.UU en el Caribe: «¡Una amenaza muy seria!»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este lunes de los entrenamientos de la milicia en Venezuela, con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la «amenaza muy seria» que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

«Ultrasecreto: hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!», escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de mujeres civiles recibiendo adiestramiento de instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadanos como parte de defensa de Caracas contra la «amenaza» del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.

De otro lado, el presidente Donald Trump destacó que el despliegue militar ordenado en el sur del mar Caribe ha logrado frenar el ingreso de drogas procedentes de Venezuela.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, tras asistir al funeral del activista conservador Charlie Kirk, Trump sostuvo que la operación ha vaciado la zona de tráfico marítimo.

“Ya ni siquiera se encuentra un barco pesquero, ni siquiera se encuentran cruceros. No hay nada en el agua cerca de Venezuela. Es realmente extraño. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no entran drogas”, precisó el mandatario.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se han elevado después de que Washington anunció el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas de origen desconocido.

El sábado, Trump advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio «incalculable» si no readmite a los «presos» que «ha forzado a ir a Estados Unidos».

Estados Unidos incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe justificando la necesidad de «combatir el narcotráfico» y con el foco en el Cartel de los Soles, que según el gobierno de Trump está liderado por Maduro.

El mandatario venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del «imperio norteamericano», frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según opinó. (Información DW).