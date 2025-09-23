    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,844.47 (vigente para miércoles 24)
    -Euro $ 4,537.40
    -Bitcoin US$ 111.809,70

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,76%
    -UVR: $ 394,45
    -Tasa de Usura 25,01%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,80
    -Petróleo Brent US$ 63,60

