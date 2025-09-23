-Dólar TRM $ 3,844.47 (vigente para miércoles 24)

-Euro $ 4,537.40

-Bitcoin US$ 111.809,70

Tasa de Interés

-DTF: 8,76%

-UVR: $ 394,45

-Tasa de Usura 25,01%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,80

-Petróleo Brent US$ 63,60