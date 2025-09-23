Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes septiembre 23, 2025 -Dólar TRM $ 3,844.47 (vigente para miércoles 24) -Euro $ 4,537.40 -Bitcoin US$ 111.809,70 Tasa de Interés -DTF: 8,76% -UVR: $ 394,45 -Tasa de Usura 25,01% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,80 -Petróleo Brent US$ 63,60 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEn el Mundial de Atletismo, Carlos Sanmartín recibió un gesto que se hizo viral Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 24 de septiembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Timochenko pide a Santos cambiar actitud «arrogante y mezquina» para facilitar acuerdo de paz con las Farc Ariel Cabrera miércoles septiembre 25, 2013 Gente Falleció Iván Duque Escobar a sus 79 años Andres Felipe Gama domingo julio 3, 2016 Judicial ATENCION: JEP condena a 8 años de restricción de derechos y con dispositivos electrónicos a los 7 últimos cabecillas de las Farc por secuestros en el conflicto Ariel Cabrera martes septiembre 16, 2025 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera lunes agosto 5, 2013