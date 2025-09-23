La Policía busca a ‘Los Maracuchos’, por la comisión de delitos en Bogotá

Imagen: Policía de Bogotá

¡En Bogotá no cesa la lucha contra la criminalidad! La Policía de Bogotá busca a los integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Maracuchos’ y que están vinculados en la comisión de delitos como hurto, concierto para delinquir, homicidio y otros. A través de un cartel de más buscados, las autoridades buscan información que permita la captura de alias ‘Mizono El Viejo’, ‘Tuertoo Vizco’, ‘Ángel’, ‘Martín’ y ‘Andrea’. Si usted conoce del paradero de alguna de estas personas notifique a las autoridades. ¡Absoluta reserva!

Con su ayuda se busca dar con la detención de cada una de estas personas, quienes ya cuentan con orden de captura.

Quienes tengan información pueden comunicarse a la línea segura 305 768 1448 o escribiendo al correo electrónico mebog.sijin-uni@policia.gov.co

En el cartel de más buscados de la Policía de Bogotá, se encuentran Luis Rolando Osorio Arevalo, conocido con el alias de ‘Mizono El Viejo’, Luis Enrique Moreno García o alias ‘Tuertoo Vizco’, Ángel Emmanuel Izarra Martínez o conocido como ‘Ángel’, Martín Adolfo Leal Viana o alias ‘Martín’ y Jennifer Andrea Alonso Cruz conocida también como alias ‘Andrea’.

A continuación, el cartel de la Policía de Bogotá con el nombre de los más buscados por distintos delitos en Bogotá:

Las autoridades invitan a la comunidad en general a avisar a la Policía de Bogotá para frenar cualquier tipo de delito que atente contra la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.