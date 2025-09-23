Bogotá tiene un nuevo Comedor Comunitario en el barrio Marco Fidel Suárez: el 16 de la administración Galán

Foto: Secretaría de Integración Social

Un nuevo comedor comunitario, el número 16 de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, entra a funcionar en el barrio Marco Fidel Suárez para beneficiar a familias pobres y vulnerables por inseguridad alimentaria de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el marco del programa Bogotá Sin Hambre 2.0.

La nueva unidad operativa, ubicada en la Carrera 13C #50B-06 Sur, permite la ampliación de 200 nuevos cupos, de los cuales 181 personas corresponden a personas vinculadas a 116 hogares. En 45 casos al menos hay 2 personas pertenecientes al mismo núcleo familiar.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social indicó: »En Rafael Uribe ya son 12 los comedores, y este año hemos logrado una ampliación muy relevante. En el caso del comedor Marco Fidel Suárez, investigamos quién vive en la zona, cuál es la población que más lo necesita y dónde podemos generar un mejor impacto. Del análisis de los datos encontramos una particularidad: las personas que asisten lo hacen acompañadas de miembros de su hogar. Este es un comedor al que llegan familias completas o varias personas del mismo núcleo familiar. El 61% de quienes se sientan aquí vienen con el resto de su familia”.

La inseguridad alimentaria en los hogares se caracteriza por una limitada disponibilidad y diversidad de alimentos, lo que puede generar una distribución desigual entre sus miembros y una reducción en la cantidad de comidas diarias. Esto incrementa el riesgo de malnutrición en todas sus formas, incluyendo desnutrición, sobrepeso y deficiencias de micronutrientes, que pueden presentarse de manera simultánea dentro del mismo hogar, manifestando así la doble o triple carga nutricional.

Ante esta realidad, el nuevo comedor suministra una ración diaria de comida caliente y nutritiva, a dos familias de cinco integrantes cada una; cuatro familias de tres; ocho familias de tres y 32 familias de dos integrantes cada una. En total, 110 personas (60,8%) asisten al comedor acompañados de otros integrantes de su mismo núcleo familiar.

Con el comedor Marco Fidel Suárez, Rafael Uribe Uribe llega a 12 comedores comunitarios, de los cuales 3 corresponden a la ampliación de cobertura realizada en 2025, para atender 600 personas y un total de 2.850 cupos en esta localidad.

En relación con la cobertura de 200 cupos en el nuevo comedor, el 20,4 % de los beneficiarios se encuentran en pobreza extrema (37 personas en Sisbén A1-A5), un 47 % en pobreza moderada (85 personas en Sisbén B1-B7), el 31,5 % presentan inseguridad alimentaria (57 personas en Sisbén C1-C9) y un 1,1 % de los beneficiarios se encuentran en habitabilidad en calle.

Actualmente, 72 personas beneficiarias del comedor están entre 18 y 59 años (40%); 73 son personas mayores de 60 años (40%); 17 son niños y niñas de 6 a 12 años (9%); 13 son adolescentes (7%) y 6 son niños y niñas menores de 5 años (3%).

La asistencia regular al comedor por parte de las familias o varios integrantes de un hogar permite aliviar la carga económica, liberando recursos que pueden destinarse a otras necesidades esenciales como la educación, la salud o la vivienda y la participación del grupo familiar en los talleres de Bien-estar Alimentario de manera integral, reconociendo que las prácticas alimentarias y de cuidado no ocurren de forma aislada, sino en el marco de relaciones familiares y comunitarias.

Los comedores comunitarios se consolidan como un entorno donde se cuida, se aprende, se comparte y se construye comunidad desde la diversidad y la corresponsabilidad, siendo así como en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de enero a agosto de 2025, se han desarrollado 145 encuentros en los que han participado 2.358 beneficiarios.