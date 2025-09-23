Más de 100 ciclistas participaron en la jornada de seguridad vial en Chapinero

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

La Alcaldía Local de Chapinero, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Secretaría Distrital de Movilidad, realizó una jornada de la campaña ‘Bici Destrezas’ en el Parque de los Hippies, con la participación de más de 100 ciclistas de la ciudad.

El programa busca promover la movilidad segura y sostenible, reforzando dos pilares fundamentales: el comportamiento responsable en la vía y el buen estado mecánico de las bicicletas.

Durante la actividad, los y las asistentes tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus habilidades en un circuito controlado, recibir revisiones técnicas gratuitas para sus bicicletas y registrarlas oficialmente, un servicio que contribuye a prevenir el robo y facilita la recuperación en caso de pérdida.

Con estas actividades, la Alcaldía Local de Chapinero avanza en el proceso de resignificación del Parque de los Hippies como un verdadero epicentro cultural y de integración comunitaria, reconociendo su valor histórico como escenario de encuentro para la cultura, el deporte, la convivencia y la participación ciudadana.

La campaña ‘Bici Destrezas’, que ya ha beneficiado a más de 42.000 ciclistas en 60 municipios del país, se consolida en Chapinero como una estrategia clave para fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y garantizar espacios más seguros para los biciusuarios de la localidad.