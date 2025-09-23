Asista a la Feria de Empleo ‘JobFest’ en Bogotá 24 y 25 de septiembre: Son 4.000 vacantes en el sector de tecnología

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 4.000 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para el sector de tecnología o TI. Este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre de 2025, llega a Chapinero JobFest, la Feria de Empleo, que busca conectar más de 80 empresas con talento humano. Actualiza tu hoja de vida ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales. Este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre la la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá se une a JobFest, la Feria de Empleo, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Asiste desde las 10:00 a. m. a 4:00 p. m. al parque El Lago Gaitán y Centro Comercial Unilago, en la carrera 15 #78-33 de la localidad de Chapinero. Esta Feria de Empleo especializada ofrece oportunidades para perfiles en tecnología, innovación, transformación digital y competencias digitales. Lleva tu hoja de vida impresa y documento de identidad y accede a:

Conexión con más de 80 empresas con vacantes activas en el sector.

Participación en talleres para fortalecer tus habilidades y mejorar tu empleabilidad.

Conocer de primera mano las tendencias del sector y ampliar tu red de contactos.

Confirma tu asistencia a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), haciendo clic aquí.

Conoce detalles de ‘JobFest’ Feria de Empleo en Chapinero, en la siguiente pieza gráfica de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.