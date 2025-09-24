A los 87 años falleció la legendaria actriz Claudia Cardinale

–La icónica actriz francoitaliana Claudia Cardinale, referente del cine de los años 1960 e inspiración de grandes directores como Federico Fellini y Luchino Visconti, falleció este martes a los 87 años.

La intérprete murió «junto a sus hijos» en Nemours, cerca de París, donde vivía, anunció su agente Laurent Savry, sin precisar las causas del deceso.

«Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista», indicó Savry en un mensaje.

El ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, lamentó la desaparición de «una de las mayores actrices ialianas de todos los tiempos».

«Conocida en todo el mundo, supo inspirar por su talento excepcional a los principales directores del siglo XX», señaló el ministro en un comunicado, en el que destacó la «gracia italiana» y la «belleza particular» de la actriz.

Addio Claudia, sei stata immensa. Per me resterai per sempre la più bella del cinema italiano ?? #claudiacardinale pic.twitter.com/1jgghd3UTj — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 23, 2025

Claudia Cardinale era una de las actrices más emblemáticas del cine italiano junto con Gina Lollobrigida y Sophia Loren.

La artista trabajó con directores destacados como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil o Sergio Leone. Actuó en clásicos como El gatopardo (1963), Fellini Ocho y Medio (1963), Érase una vez en el Oeste (1968) y Fitzcarraldo (1982).

Cardinale nació el 15 de abril de 1938 en La Goulette, un puerto de Túnez bajo protectorado francés. Allí habían emigrado sus padres, oriundos de Sicilia. Aunque desde joven quería ser maestra, también mostró interés por la actuación y, a los 14 años, apareció en un cortometraje de René Vautier llamado Anneaux d’or junto con su hermana y otras compañeras de clase.

Tras ello, fue descubierta por el actor egipcio Omar Sharif y tuvo su debut cinematográfico en la película franco-tunesa Goha le simple, dirigida por Jacques Baratier. A los 18 años escaló rápidamente a la fama tras ser elegida en un concurso como la italiana más bella de Túnez. Durante sus inicios, tuvo conflictos para adaptarse al idioma, debido a que se había criado hablando francés y siciliano. Sin embargo, desde ese momento, las ofertas no pararon de llegar.

Trabajó en más de 140 películas, donde representó mujeres fuertes y carismáticas y no tuvo problema en moverse del drama al cine de autor y producciones para grandes audiencias. Su brillante actuación, sensualidad y belleza le permitieron navegar también en el cine de Hollywood y el francés, donde se consolidó como una actriz de alcance global.

Se va una Diosa absoluta, una belleza que no era de ese mundo, la PURA Clase

Nos ha dejado con 87 años Claudia Cardinale, que nos maravilló en esa bajada del tren de “Hasta que llegó su hora”, o que nos dejó sin palabras en “El Gatopardo” de Luchino Visconti… DEP, Claudia?? pic.twitter.com/IruhzSZn2E — Cinefilia Cult (@cinefiliacult) September 23, 2025



Continuó activa en los últimos años: en 2020 actuó en la serie suiza Bulle y en la película de Netflix Rogue City. Dos años después estuvo en la producción tunecina L’Île du pardon. (Información DW).