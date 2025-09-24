Siguen operaciones de rescate de 23 mineros atrapados en la mina La Reliquia; están vivos, reciben asistencia y se mantienen estables

–Un reporte esperanzador emitió la Agencia Nacional Minera, ANM, sobre los 23 trabajadores atrapados por un derrumbe en la mina de oro La Reliquia en el municipio de Segovia (Antioquia). Se encuentran en buen estado de salud y han recibido alimentación, hidratación, mantas térmicas y otros insumos, mientras continúan las labores ininterrumpidas de rescate, para lograr su evacuación. Sin embargo, estos trabajos se han dificultado por las lluvias que han desestabilizado el terreno.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) indicó que esta emergencia minera, causada por una falla geomecánica, está siendo atendida por brigadistas de la empresa Aris Mining y del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM desde el momento en que se reportó.

Actualmente, se mantiene comunicación permanente con los mineros atrapados y se realiza medición de gases al interior de la mina, los cuales se encuentran en condiciones normales.

Gracias al trabajo desarrollado por la Agencia Nacional de Minería en materia de prevención y atención de emergencias mineras, se han puesto en marcha las acciones y protocolos necesarios para preservar la vida de estos mineros.

Durante 2025, la ANM ha certificado a 1.426 personas mediante los 101 cursos de seguridad minera en nueve municipios del país.

La certificación se ha realizado mediante cursos en Estándares de Competencia los cuales incluyen:

447 personas formadas en cursos de socorredor minero.

633 personas formadas en promotor minero.

145 personas formadas en cursos de actualización de socorredor minero.

201 personas formadas como coordinadores logísticos de salvamento minero.

Comparado con el mismo período de 2024, este año se han certificado 165 personas más, pasando de 1.261 a 1.426.

Adicionalmente, la ANM ha adelantado:

-20 jornadas de seguridad en 13 municipios, beneficiando a 721 personas.

-Ha formado a 151 brigadistas de emergencia, con un total de 221 brigadistas entrenados en los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia y Risaralda.

-Los protocolos implementados por la Agencia Nacional de Minería en el territorio en emergencias como la que ocurrió el pasado 18 de junio de este año en otra mina de Segovia, en la que 18 mineros estuvieron atrapados por horas, pero finalmente fueron rescatados sanos y salvos, garantizan acciones de rescate oportunas que aumentan los porcentajes de éxito en rescates como el que se está adelantando.