EE.UU. probó misiles balísticos intercontinentales frente a Florida desde un submarino; «se vio desde Puerto Rico»

–(Foto U.S. Marines @USMC). Estados Unidos efectuó un lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales Trident II D5 desde un submarino ante la costa de Florida, en medio de una creciente hostilidad hacia Venezuela.

Según informó la Marina estadounidense en un comunicado oficial difundido este martes, los ejercicios llevados a cabo los días 17-21 de septiembre incluyeron 4 lanzamientos «programados» de misiles «desarmados» al este de la costa de Florida.

«Un evento de prueba de lanzamiento iluminó el domingo el cielo nocturno y se vio desde Puerto Rico», precisaron.

Asimismo, la institución militar acentuó que las maniobras tuvieron como objetivo demostrar la «preparación y fiabilidad» de su arsenal estratégico.

La prueba en Florida formó parte del programa de extensión de vida útil (D5LE), que busca mantener la fiabilidad del sistema hasta al menos la década de 2040. La Marina subrayó que este tipo de lanzamientos se realizan periódicamente y «no están vinculados a acontecimientos mundiales específicos».

El Trident II D5 es un misil balístico intercontinental de combustible sólido y tres etapas, con un alcance de más de 7.000 kilómetros y capacidad para portar múltiples ojivas, incluidas nucleares. Está diseñado para operar desde submarinos de la clase Ohio de la Marina estadounidense y de la clase Vanguard de la Marina Real británica. Un submarino de la clase Ohio es capaz de portar hasta 20 misiles Trident II.

TRADUCCION: ?? #USNAVYACTUALIZACIÓN: Los exitosos lanzamientos de la extensión de vida útil del Trident II D5 (D5LE) demuestran la preparación continua del disuasivo marítimo del país

OCÉANO ATLÁNTICO – Estados Unidos Los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada llevaron a cabo cuatro vuelos de prueba programados de misiles Trident II D5LE desarmados desde un submarino de misiles balísticos clase Ohio frente a la costa este de Florida del 17 al 21 de septiembre. Un evento de prueba de lanzamiento el domingo por la noche iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico.

Las pruebas de vuelo se realizan de forma recurrente y programada para evaluar y garantizar la confiabilidad y precisión continuas del sistema. Las pruebas de misiles no se realizaron en respuesta a ningún acontecimiento mundial en curso.Estos vuelos de prueba fueron parte de un evento de prueba planificado y dieron como resultado el logro de un total de 197 lanzamientos exitosos de pruebas de vuelo de misiles del sistema de armas estratégicas Trident II D5. Los vuelos de prueba se lanzaron desde un SSBN sumergido y aterrizaron en una amplia zona oceánica del Océano Atlántico. Como parte de los requisitos de seguridad estándar, se emitieron Avisos a los aviadores (NOTAM) que identificaban zonas de exclusión aérea y Avisos a los marineros (NOTMAR) que identificaban áreas de permanencia durante el período de prueba programado previamente.

El sistema de armas estratégicas Trident II D5 es un sistema de armas altamente preciso y confiable. Los misiles D5 se desarrollaron originalmente en la década de 1980 y en 2017 se completó una actualización de la vida útil para extender la vida útil del sistema hasta la década de 2040.“El sistema de misiles balísticos lanzado desde submarinos de nuestra nación ha sido un componente crítico de nuestra seguridad nacional desde la década de 1960, y estos lanzamientos continúan demostrando la credibilidad y confiabilidad de nuestras capacidades de disuasión estratégica”, dijo el vicealmirante Johnny R. Wolfe, Director de los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada, el comando responsable de las armas estratégicas de la Armada.

La maniobra ocurre en un contexto de fricciones políticas y diplomáticas con Caracas, tras los recientes pronunciamientos de la Administración de Donald Trump sobre la situación con Venezuela.

Desde el Palacio de Miraflores, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este martes que «la agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica». El mandatario señaló que su Gobierno declaró en sesión permanente al Consejo de Estado para preparar medidas frente a «todas las amenazas» de Washington, que —según denunció— violan flagrantemente el derecho internacional.

Maduro destacó que el rechazo a la postura de EE.UU. es «creciente» en organismos multilaterales como la ONU y la Celac. Tras acusar a Trump de promover una «narrativa falsa» que busca imponer un clima de violencia en la región, señaló que ese plan de atacar a Venezuela es «burdo y estúpido», pensado por «imbéciles que viven en Miami, Madrid y más allá». (Información RT).