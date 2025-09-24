Maduro: «La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe»

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este martes a la comunidad internacional que si EE.UU. decidiera ejecutar finalmente una agresión militar contra su país, esa acción desataría una guerra en todo el continente americano.

«La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica», dijo el presidente venezolano desde el Palacio de Miraflores en Caracas, la capital del país, donde dirige el Comité Ejecutivo del Consejo de Estado que se declaró en sesión permanente para trabajar en Decretos Constitucionales para hacer frente a «todas las amenazas» de Washington, «que violan flagrantemente el derecho internacional y que han generado una reacción mundial de rechazo».

Maduro resaltó que el rechazo a la postura de EE.UU. contra Venezuela es «creciente» y se ha manifestado en distintos bloques multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otras instancias y países a escala global.

«Es un rechazo creciente a que se amenace la paz del Caribe, la paz de Suramérica, y que se construya un relato burdo, totalmente falso, una narrativa derrotada por su propia falsedad, su propia inmoralidad, contra un país de gente decente, contra un país con institucionalidad republicana, con fortaleza constitucional como nuestra República Bolivariana de Venezuela», agregó.

Maduro indicó que la «narrativa falsa», promovida por la administración de Donald Trump, «pretende imponer un estado de violencia en el Caribe, en Suramérica y amenaza con escalar hacia una guerra catastrófica en todo nuestro continente». Además señaló que ese plan de atacar a Venezuela «es burdo y estúpido», pensado por «imbéciles que viven en Miami, Madrid y más allá».

El mandatario venezolano agregó que los patriotas de su país se mantienen firmes en la verdad y en plena lucha «contra la mentira, la violencia y la inmoralidad». En ese sentido, comentó que la población está preparada desde «los poderes que establece la Constitución» para enfrentar cualquier agresión extranjera que pretenda afectar la soberanía, la paz e independencia del país.

Maduro también destacó que la única garantía de paz del país es la movilización cívico militar. Además, resaltó que las encuestas sostienen que más del 90 % de la población venezolana rechaza las amenazas de EE.UU., las califica de «repudiables» y manifiesta estar dispuesta a defender el derecho a la paz de Venezuela.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que su país no tiene «otra opción» que eliminar a las supuestas organizaciones que ha designado como «terroristas», mediante bombardeos en el Caribe.

«Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitir que esto suceda allí», dijo el mandatario ante Naciones Unidas, en medio de los cuestionamientos de los países de la región, como Brasil y Colombia, por el amplio despliegue militar de EE.UU. en aguas caribeñas.

«Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de EE.UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro», aseguró Trump, quien insistió en vincular al mandatario venezolano con presuntos delitos de narcotráfico sin ninguna prueba que sustente la acusación.

En esa línea, prometió «bombardear» a todas las embarcaciones que trafiquen drogas «para que dejen de existir». «No tenemos ninguna opción», aseveró minutos después de que su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, considerara «preocupante» que se intente vincular la delincuencia común con el terrorismo.

«La manera más eficaz de luchar contra el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas», recalcó el presidente brasileño, quien condenó el «uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado». (Información RT).