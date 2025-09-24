–(Imagen creada por inteligencia artificial-RT). El Kremlin rechazó la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Rusia es un «tigre de papel».

«Rusia no es un tigre: Rusia está asociada a un oso. No hay osos de papel», afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa el miércoles. «Rusia es un auténtico oso. [El presidente Vladímir] Putin ha descrito a nuestro oso repetidamente y con distintas emociones. No hay nada de papel aquí», añadió.

También señaló que el Kremlin no puede estar de acuerdo con todas las declaraciones del presidente estadounidense sobre el conflicto ucraniano.

El vocero atribuyó el cambio de tono de Trump a su reciente reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de la ONU. «Se reunieron ayer. El señor Trump, por supuesto, escuchó la versión de Zelenski de lo sucedido. Y, al parecer, a estas alturas, esta versión es la razón de la evaluación que escuchamos», explicó el portavoz. Peskov aseguró, además, que a pesar de ciertos «puntos de tensión», Rusia mantiene su estabilidad macroeconómica.

El vocero también señaló que Trump sigue demostrando voluntad política para resolver la crisis. «Vemos que Trump sigue demostrando la voluntad política de participar en el proceso de resolución», aseveró. Sin embargo, advirtió que hablar de seguridad europea sin Rusia es inútil. Según el Kremlin, Trump no puede evitar notar la apertura de Putin al proceso de resolución.

Peskov recordó a todos que el conflicto entre Rusia y Occidente se encuentra actualmente en su fase más aguda y que hay que ganarlo. «Escuchen, hay una guerra en curso. La operación militar especial es una cosa, pero lo que ocurre a nuestro alrededor es una guerra. Esta es la fase más aguda de la guerra. Es bastante crucial. Necesitamos ganarla por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos y su futuro», recalcó.

Trump afirmó el martes que Ucrania es capaz de seguir luchando con el respaldo de la Unión Europea, y que podría incluso recuperar los nuevos territorios rusos sobre los que tiene reivindicaciones.

«Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo fijo en una guerra que una potencia militar real habría ganado en menos de una semana. Esto no es característico de Rusia. De hecho, la hace parecer como un ‘tigre de papel'», señaló el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado repetidamente que su país está listo para el diálogo y un acuerdo, pero insistió en la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto, como la expansión de la OTAN y la discriminación de las personas de habla rusa en Ucrania. Asimismo, desde Moscú han explicado reiteradamente que el conflicto no puede ser resuelto en un día por su naturaleza bastante compleja. (Información RT).