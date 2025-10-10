María Corina Machado y el Nobel de Paz: «Es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad»

–Con la proclama «Venezuela será libre», en breve mensaje en su cuenta en X, reaccionó inicialmente este viernes María Corina Machado al otorgamiento del Premio Nobel de Paz 2025, tras afirmar que «este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad». Posteriormente emitió un comunicado en el cual profundizó sobre el tema, afirmando; «Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo».

La líder opositora advierte que los venezolanos están «en el umbral de la victoria» y destaca para ello el respaldo del presidente Donald Trump, «el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia».

Luego de este trino, María Corina Machado publicó un comunicado, en español e ingles, en el cual amplió su reacción.

«Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea», precisa en el escrito, cuyo texto transcribimos a continuación:.

Caracas, 10 de octubre del 2025

Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, que me confiere el Comité Noruego del Nobel, y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su Libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor.

Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación. La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y terrorismo de Estado.

Sin embargo, la respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra.

Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como 10 exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio.

Los venezolanos reconocemos que, así como hemos dado todo en nuestra lucha ciudadana, el apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que nos respaldan, les transmito mi profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble.

Nuestro pueblo entendió que no puede haber Paz sin Libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre, y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen.

A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta.

Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final.

Firmado:

María Corina Machado

El Comité Nobel Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado en reconocimiento a sus incansables esfuerzos para promover los derechos democráticos y lograr una transición pacífica desde la dictadura en Venezuela.

Igualmente señaló que Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida – una oposición que encontró puntos en común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Esto es precisamente lo que está en el corazón de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aunque no estemos de acuerdo. En un momento en que la democracia está amenazada, es más importante que nunca defender este terreno común».

Estableció que Venezuela ha evolucionado desde un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario que ahora sufre una crisis humanitaria y económica. La mayoría de los venezolanos viven en una profunda pobreza, incluso cuando los pocos que están en la cima se enriquecen. La maquinaria violenta del Estado está dirigida contra los propios ciudadanos del país. Casi 8 millones de personas han abandonado el país. La oposición ha sido reprimida sistemáticamente mediante fraude electoral, procesamiento judicial y encarcelamiento.

Y puntualizó: «Ella ha unido a la oposición de su país. Ella nunca ha dudado en resistir la militarización de la sociedad venezolana. Se ha mantenido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia», precisó el comité del Nobel sobre los motivos que determinaron su premiación.

«María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz. Encarna la esperanza de un futuro diferente, uno en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces. En este futuro, la gente finalmente será libre de vivir en paz».