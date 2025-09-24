Gobernador de Cundinamarca rechaza actitud de Coviandina de culpar a campesinos del deslizamiento que tiene bloqueada la movilidad en vía Bogotá-Villavicencio

–Como ridícula calificó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, la actitud de la concesionaria Coviandina de culpar a las 12 viviendas rurales dispersas del deslizamiento de tierra que tiene bloqueada la vía Bogotá-Villavicencio. «Allí no viven más de 40 campesinos, dedicados al cultivo de aromáticas y hortalizas, muchos de ellos adultos mayores o personas con discapacidad», precisa el mandatario cundinamarqués en su cuenta en X.

Entonces, pregunta el gobernador, ¿la causa no serán más bien los miles de metros cúbicos de agua que filtran constantemente la ladera, provenientes de las cunetas de la vía en el km 16 —parte superior de la montaña— y que descienden hasta el km 18+600, donde se produjo el deslizamiento?

Y se responde: «La misma concesión lo sabe. Tanto así que la anterior concesión construyó canales para conducir esas aguas que bajaban con fuerza desde el km 16, además de pozos de abatimiento para captar la que se filtraba en el subsuelo y así reducir la saturación de la montaña. Si no fueran conscientes de la afectación causada por el agua que descarga la propia vía, nunca habrían ejecutado estas obras».

Esto es ridículo. Para la concesión (@CoviandinaSAS), las 12 viviendas rurales dispersas, ubicadas en el área de influencia de la remoción en masa en la vereda Caraza, serían las culpables de lo ocurrido en la vía al Llano. Allí no viven más de 40 campesinos, dedicados al cultivo…

El gobernador señala que el problema es que esas infraestructuras nunca recibieron mantenimiento: los canales se fisuraron, los pozos se saturaron y dejaron de conectarse entre sí para evacuar las aguas de manera segura.

Y puntualiza: «¡Culpar a los campesinos es absurdo e injusto! Solo falta que pretendan que ellos mismos estabilicen la montaña y recojan el material que cubre la vía».

Por ahora, concluye, Jorge Emilio Rey, «lo que esperamos es que el Gobierno Nacional, con la visita de la Ministra de Transporte al territorio y la convocatoria del PMU nacional para evaluar fuentes de financiación, asuma la responsabilidad de impulsar una solución definitiva a este grave problema de movilidad».

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, estuvo este martes en el kilómetro 18 de la vía al Llano junto con los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la gobernadora del Meta, para evaluar en terreno las soluciones estructurales y de movilidad que garanticen la conectividad segura y permanente de este corredor estratégico.

El compromiso del sector Transporte y la ministra @maferojas es claro: no quedarse en los escritorios, sino actuar en terreno para proteger la vida y la conectividad del país.



Durante la jornada, los equipos técnicos revisaron puntos críticos, avances de mantenimiento y obras de mitigación de riesgos para blindar la seguridad de miles de usuarios. También se analizaron alternativas financieras y de ingeniería para acelerar intervenciones que den soluciones definitivas en este tramo.

La ministra destacó que, este trabajo conjunto con los gobernadores de Cundinamarca y Meta, Alcaldías, comunidad y las entidades del sector transporte responde al compromiso del Gobierno Nacional de priorizar la conectividad y proteger la vida de las comunidades que dependen de esta vía para su economía, comercio y abastecimiento.

“Esta es una acción articulada y urgente: no nos quedamos en los escritorios, venimos a terreno a tomar decisiones técnicas y presupuestales que permitan soluciones reales”, agregó Rojas.

El Ministerio de Transporte reiteró que, en los próximos días, se anunciarán nuevas medidas concertadas con los actores locales y regionales para garantizar la movilidad en este corredor, pieza clave para el desarrollo y la integración del país.

? Noticia en desarrollo: A esta hora la ministra de Transporte @maferojas, junto a @ANI_Colombia e @InviasOficial, inspecciona el km 18 de la vía al Llano. Se definen soluciones estructurales y de movilidad para blindar la seguridad y la conectividad del corredor.

Alberto Mariño, presidente de Proindesa, principal representante del sector de infraestructura de Colombia, señaló que ni Coviandina, ni la ANI, ni el Ministerio de Transporte son responsables de la emergencia en la vía Bogotá–Villavicencio.

Explicó que, desde 2008, existen estudios que advertían a alcaldes y gobernadores sobre las emergencias que podrían generarse si no se controlaban riesgos como las construcciones ilegales y el manejo descontrolado de las aguas, cuyas filtraciones vuelven inestable el terreno y provocan deslizamientos.

El hecho es que las actividades de intervención (remoción del material) sobre la carretera al Llano actualmente se encuentran suspendidas. Según el Ministerio del Transporte, las acciones definitivas que se puedan adoptar

pueden tomar tiempo en ser implementadas, por lo que la variante construida en el sector, es el mecanismo de solución de corto plazo que se ha dispuesto para garantizar la movilidad por el corredor Bogotá — Villavicencio.