Petro: «No tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al Llano»

–El presidente Gustavo Petro notificó este miércoles, a través de su cuenta en X, que no hay plata para financiar el arreglo de la carretera Bogotá-Villavicencio, atribuyendo este hecho al hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento.

El jefe del Estado advirtió que la carretera pasa por terreno geológicamente inestable y el contrato de concesión se realizó, excluyendo al concesionario de los arreglos indispensables en las áreas más inestables.

«De tal manera que recae sobre las finanzas públicas el sostenimiento de la carretera», subrayó.

El primer mandatario llama la atención de cómo «un exgobernador, con influencia en la oposición, se ha dedicado a ayudar a debilitar las finanzas públicas» y puntualiza:

«No tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al llano. Dado el éxito de la oposición en hundir la ley de financiamiento en el año 2024».

Añade que solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para ya.

Finalmente el presidente Gustavo Petro manifiesta que espera el apoyo de la corte «para superar el problema en este invierno».