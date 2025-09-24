La delegación de EE.UU. se retiró de la Asamblea General de la ONU en medio del discurso de Petro (VIDEO)

–La delegación estadounidense abandonó el recinto de la ONU durante la intervención ante la 80.° Asamblea General del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que criticó duramente las políticas antidrogas del país norteamericano, a través de las cuales, aseveró, Washington busca «dominar los pueblos del Sur». Previamente se había retirado el presidente Donald Trump, quien apenas escuchó unos pocos minutos al mandatario colombiano.

??????La delegación de EE.UU. SE RETIRA de la Asamblea General de la ONU en medio del discurso de Petro ??https://t.co/NdCQ1eY8ws pic.twitter.com/aCyxv4qGim — RT en Español (@ActualidadRT) September 24, 2025

«Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami»

El mandatario colombiano subrayó que los verdaderos comerciantes de droga viven donde «hay lujo, no pobreza, viven en Miami, Nueva York, París, Madrid y Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio, y no viven en las lachas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca; y es allí donde quieren llevar misiles. Solo matan a pobres y solo matan a migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami», enfatizó Petro.

Los verdaderos narcotraficantes no son campesinos o migrantes latinoamericanos pobres, sino los que viven en grandes ciudades estadounidenses y europeas y comercializan droga, puntualizó.

El mandatario colombiano aseguró que el argumento de EE.UU. de decir que el llamado ‘Tren de Aragua’ es una organización terrorista internacional del narcotráfico es falso. «Mentira que el ‘Tren de Aragua’ es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo».

También expresó que «los migrantes no son delincuentes» y que no existe razón alguna para llevarlos a «campos de concentración» luego de que las autoridades de EE.UU. los expulsan de su territorio «encadenados». «La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres como Irán, o Irak, o Cuba, o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio».

De otro lado, Petro advirtió que el momento histórico que vive la humanidad en la actualidad, a partir de la acción de los países occidentales más poderosos, donde los se privilegia a una «sociedad rica y racista» que se cree «la raza superior», van llevando a la humanidad «al abismo de su propia destrucción».

Petro indicó que el mundo debe decir entre poner fin al modelo económico del capital o enfrentar el fin del planeta. Al respecto, alertó que el mundo está entre «capital o vida», entre la «codicia o vida», «barbarie o democracia», o «libertad o muerte», como decía el Libertador Simón Bolivar, dijo.

«Es una revolución mundial de los pueblos lo que se necesita para superar la crisis climática, de los pueblos unidos, de las civilizaciones. Es una revolución de la humanidad para seguir viva y libre», añadió el presidente colombiano, quien exhortó a la ONU a reformarse con base en esa visión de la unidad de las civilizaciones por encima de los Estados-Gobiernos.

También fustigó la imposición de bloqueos económicos por parte de EE.UU. contra países como Venezuela, acción que señaló como una política de Washington para intentar quedarse con las riquezas naturales de ese país suramericano.