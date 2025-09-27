Exposición internacional ´Realmix´ llega al Museo de Arte Miguel Urrutia

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Te presentamos la exposición internacional ´Realmix: Las ficciones de la materia´, en el marco del Festival RealMix, 0.5, iniciativa del El Instituto Distrital de las Artes – Idartes, que se presentará del 25 de septiembre hasta el 10 de noviembre, en el parqueadero del Museo de Arte Miguel Urrutia – MAMU. ¡Asiste, la entrada es libre!

Esta exposición reúne a destacadas mujeres artistas internacionales que cuestionan, reinventan y expanden nuestra relación con la materia, la tecnología y la ficción. Con obras inmersivas y sensoriales, RealMix propone experiencias donde el arte se convierte en un terreno de especulación y reflexión crítica sobre el futuro y lo imaginario.

La propuesta curatorial explora los límites entre lo natural, lo digital y lo simbólico, invitando al espectador a involucrarse activamente en narrativas donde lo real y lo ficticio se entrelazan.

Ellas son las artistas participantes de esta exposición gratuita, que se presentará hasta el 10 de noviembre en Bogotá:

En esta edición participan creadoras con proyecciones internacionales que conectan arte contemporáneo, ciencia y experimentación:

Keiken (México/Reino Unido/Alemania): colectivo que desarrolla entornos virtuales e instalaciones híbridas que cuestionan el poder y el control en la era tecnológica.

Vica Pacheco (México): artista multidisciplinar que combina sonido, animación y performance, tejiendo vínculos entre lo ritual y lo contemporáneo.

Josèfa Ntjam (Francia): creadora que construye universos afro-futuristas entre memoria, mitología e identidades fragmentadas, generando ecosistemas poético-políticos.

La exposición ´Realmix: Las ficciones de la materia´ es un laboratorio artístico donde lo humano y lo no humano, lo tangible y lo virtual, conviven para proponer nuevas formas de percibir el mundo y reafirma el compromiso de Idartes y del MAMU con la circulación de prácticas contemporáneas que impulsan la innovación, la diversidad y los cruces entre arte, ciencia y tecnología.

Toma nota sobre la información de la exposición para que no te la pierdas. ¡La entrada es libre!

Inauguración: 25 de septiembre, 5:00 p. m.

Fechas: 25 de septiembre al 10 de noviembre de 2025.

Lugar: parqueadero del Museo de Arte Miguel Urrutia – MAMU.

Entrada: libre hasta completar aforo.

No te pierdas esta exposición y sumérgete en la creatividad de artistas que expanden los límites de lo posible y construyen ficciones que podrían convertirse en las realidades del mañana.