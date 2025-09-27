Obras del Metro: este fin de semana habrá cambios en la estación temporal Calle 34

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Durante el fin de semana del sábado 27 y el domingo 28 de septiembre el vagón sur de la estación temporal Calle 34 estará cerrado.

Sin embargo, los usuarios de esta estación podrán seguir sus recorridos con normalidad puesto que el vagón y el acceso a la estación estará ubicado en el costado norte, es decir sobre la calle 32.

Durante este tiempo, se implementarán medidas operativas y de información para orientar a los usuarios de TransMilenio, incluyendo personal de apoyo en la zona, auxiliares de tráfico y señalización especial.

Desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB) adoptamos mecanismos de mejora continua que nos permiten crear espacios seguros para los ciudadanos y trabajadores en todos los frentes de obra y entornos de la Línea 1 del Metro de Bogotá. A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), seguimos rigurosos estándares que nos garantizan que los ciudadanos cuenten con ambientes seguros, y que cada trabajador regrese a su hogar al final del día sin incidentes.

Los ciudadanos podrán consultar las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMilenio o en www.transmilenio.gov.co. Finalmente, ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras podrán visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la carrera 13A # 38-90.