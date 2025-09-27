Sara Vargas conquista su segunda medalla en el Mundial de Paranatación en Singapur

Foto: IDRD

La deportista colombiana Sara Vargas volvió a destacar en el Campeonato Mundial de Paranatación que se celebra en Singapur. Esta vez, la integrante del Equipo?Bogotá logró la medalla de plata en los 50 metros estilo libre clase S7, con un tiempo de 32.99 segundos, consolidándose como una de las protagonistas del certamen.

En una final reñida, Vargas solo fue superada por la estadounidense Mallory Weggemann, quien se llevó el oro con un registro de 32.58 segundos. El bronce fue para la canadiense Danielle Dorris, quien completó la prueba en 33.67 segundos. Este resultado representa el segundo podio para la nadadora capitalina en el campeonato.

En la jornada anterior, Sara ya había subido al podio al obtener la medalla de bronce en los 50 metros mariposa, confirmando su excelente nivel y regularidad en la élite de la paranatación mundial. Desde Bogotá, el reconocimiento también es para su entrenador, Moisés Fernández, pieza clave en esta destacada actuación internacional.