Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 25 y martes 26 de mayo de 2026 en Bogotá y Soacha
–(Foto EAAB). Este lunes 25 y martes 26 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha (martes), por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Lunes 25 de mayo de 2026
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Ciudad Bolívar
Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria
De La Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26
1:00 p.m.
6 horas
Mantenimiento preventivo
Ciudad Bolívar
Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz
De la Calle 65 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18T
1:00 p.m.
6 horas
Mantenimiento preventivo
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Martes 26 de mayo de 2026
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Usaquén, Chapinero
San Gabriel Norte, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Sagrado Corazón, Seminario, Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Bosques de Bella Vista, La Gran Vía, Francisco Miranda, Altos de La Calera, Fundación Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Centro Médico Colsubsidio Usaquén, Centro Médico Colsubsidio Calle 123, Centro Médico de La Sabana, Asociación Médica de Los Andes, Santa Ana Medical Center, Global Medical Center 116, Colsanitas Calle 96, Mediplus Calle 94, Unicentro Centro Comercial, Centro Médico Cafam Calle 90, Odonto Especialistas, Parque de La 93
De la Calle 88 a la Calle 127, entre la Carrera 11 a la Carrera 4 Este
10:00 a.m.
6 horas
Verificación macromedidor
Chapinero
Porciuncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Famisanar, Nogal, CC Atlantis, CC El Retiro
De la Calle 53 a la Calle 88, entre la Carrera 7 a la Carrera 15
10:00 a.m.
6 horas
Verificación macromedidor
Engativá
Santa María del Lago, Santa María I y II Sector, Tabora, La Granja I y II, Aguas Claras, La Soledad Norte, La Almeria, San Cayetano, Florencia I y II, Los Girasoles, Santa Rosita, Paris Francia, Villas de Madrigal, Alamos Norte, Molinos El Viento, Garcés Navas
De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 110
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Engativá
Villa Gladys, Engativá, Marandu, Sabanas del Dorado
De la Calle 63 a la Calle 70 , entre la Carrera 111C a la Carrera 128
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Canta Gallo, Britalia, Gran Granada Norte
De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Kennedy
Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Tairona
De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Ciudad Bolívar
Lucero Alto
De la Calle 63 Sur a la Avenida Calle 61 Sur, entre la Carrera 18M a la Carrera 18Z
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Soacha
Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzon, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael
De la Calle 25A a la Calle 42, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este
10:00 a.m.
7 horas
Mantenimiento preventivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.