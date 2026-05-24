    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 25 y martes 26 de mayo de 2026 en Bogotá y Soacha

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este lunes 25 y martes 26 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha (martes), por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Lunes 25 de mayo de 2026

    Ciudad Bolívar

    Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria

    De La Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26
    1:00 p.m.
    6 horas
    Mantenimiento preventivo

    Ciudad Bolívar

    Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz

    De la Calle 65 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18T
    1:00 p.m.
    6 horas
    Mantenimiento preventivo


    Martes 26 de mayo de 2026

    Usaquén, Chapinero

    San Gabriel Norte, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Sagrado Corazón, Seminario, Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Bosques de Bella Vista, La Gran Vía, Francisco Miranda, Altos de La Calera, Fundación Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Centro Médico Colsubsidio Usaquén, Centro Médico Colsubsidio Calle 123, Centro Médico de La Sabana, Asociación Médica de Los Andes, Santa Ana Medical Center, Global Medical Center 116, Colsanitas Calle 96, Mediplus Calle 94, Unicentro Centro Comercial, Centro Médico Cafam Calle 90, Odonto Especialistas, Parque de La 93

    De la Calle 88 a la Calle 127, entre la Carrera 11 a la Carrera 4 Este
    10:00 a.m.
    6 horas
    Verificación macromedidor

    Chapinero

    Porciuncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Famisanar, Nogal, CC Atlantis, CC El Retiro

    De la Calle 53 a la Calle 88, entre la Carrera 7 a la Carrera 15
    10:00 a.m.
    6 horas
    Verificación macromedidor

    Engativá

    Santa María del Lago, Santa María I y II Sector, Tabora, La Granja I y II, Aguas Claras, La Soledad Norte, La Almeria, San Cayetano, Florencia I y II, Los Girasoles, Santa Rosita, Paris Francia, Villas de Madrigal, Alamos Norte, Molinos El Viento, Garcés Navas

    De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 110
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Engativá

    Villa Gladys, Engativá, Marandu, Sabanas del Dorado

    De la Calle 63 a la Calle 70 , entre la Carrera 111C a la Carrera 128
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Canta Gallo, Britalia, Gran Granada Norte

    De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Kennedy

    Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal

    De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Tairona

    De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Ciudad Bolívar

    Lucero Alto

    De la Calle 63 Sur a la Avenida Calle 61 Sur, entre la Carrera 18M a la Carrera 18Z
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Soacha

    Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzon, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael

    De la Calle 25A a la Calle 42, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este
    10:00 a.m.
    7 horas

    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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