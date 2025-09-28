Asista a la obra de teatro ‘Gori Gori’ en Centro Cultural Compartir de Ciudad Bolívar este domingo 28 de septiembre

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te presenta la obra de teatro ‘Gori Gori’, que narra la historia de Mingo, un niño que quiere mucho a su abuelo y disfruta de visitarlo, que se realizará en el Centro Cultural Compartir – La Pilona 10 este domingo 28 de septiembre de 2025, a las 3:00 p. ?m. ¡Entrada libre!

Esta puesta en escena de la compañía española Le Ball de San Vito, creada por Irene Vecchia, Jesús Muñoz, Xavier Learreta y Manel Mengual, e interpretada por Xavier Learreta y Manel Mengual, narra la historia de Mingo, un niño que quiere mucho a su abuelo y disfruta de visitarlo.

Un día, al llegar a su casa, descubre que ya no está, dando inicio a un viaje fantástico a través de las emociones, en el que volará por el cielo, escarbará en la tierra y enfrentará personajes terribles para comprender el sentido de la pérdida de un ser querido… y el de la vida.

La cita es en el Centro Cultural Compartir – La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis sur #18T-45.