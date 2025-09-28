Plan para este domingo 28 de septiembre: Las actividades de la Ciclovía

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 28 de septiembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte, diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 28 de septiembre

Pista de habilidades en bicicleta

Retaremos tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

El domingo 28 de septiembre estaremos en:

Carrera 9 con calle 116

¡Ven y participa en la Ciclovía!

Campañas de Comportamiento vial

Recordaremos las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura con nosotros.

El domingo 28 de septiembre estaremos en:

Calle 26 con carrera 19

¡Ven y disfruta de un espacio seguro en la Ciclovía!

Ciclovía Alternativa

Tendremos deportes alternativos como Freestyle Football, Pickleball, Jugger y Dodgeball para que los puedas conocer y practicar.

El domingo 28 de septiembre estaremos en:

Carrera 9 con calle 116

Carrera 50 con calle 3

¡Ven y conoce las nuevas tendencias en la Ciclovía!

Puntos de «Bogotá en Forma»

Este domingo 28 de septiembre, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes. ¡Te esperamos!

Estaremos ubicados en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici»

Estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta. ¡Te esperamos!

El domingo 28 de septiembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 134

Calle 54 sur con carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 28 de septiembre, contaremos con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 26 con carrera 19B

Carrera 7 con calle 60

Avenida Boyacá con calle 12

Avenida Boyacá con carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Eventos en la Ciclovía

Carrera Bimbo Global Race

Este domingo 28 de septiembre, se hará cesión de la calzada de Ciclovía de la carrera 60 entre calle 26 y calle 63 de 7:00 a 10:30 a. m. y de la calle 44 entre carrera 50 y carrera 60 de 7:00 a. m. a 12:30 p. m., por ello, se tendrá vallas de Ciclovía suspendida en:

Carrera 60 con Calle 26 (7:00 a. m. – 10:30 a. m.)

Carrera 60 con Calle 63 (7:00 a. m. – 10:30 a. m.)

Carrera 50 con Calle 44 (7:00 a. m. – 12:30 a. m.)

Carrera 60 con Calle 44 (7:00 a. m. – 10:30 a. m.)

Trote Croissant running club

Este domingo 28 de septiembre, se realizará una actividad recreativa, que inicia a las 8:00 a. m. fuera de Ciclovía, ingresará en la carrera 15 con calle 82, tomará al norte hasta la calle 94, donde sale de la calzada para tomar hacia la carrera 7, allí gira al sur hasta la calle 72, toma al occidente hasta la carrera 15 y finalmente se dirige al norte hasta la calle 82 para dar cierre a la actividad.

Ciclopaseos Bogotá en Bici

Este domingo 28 de septiembre, con motivo del cierre de la semana de la bicicleta, se realizarán diversos ciclopaseos por parte del programa de Bogotá en Bici, partiendo de sus puntos de Escuela de la Bicicleta, transitando por tramos de Ciclovía y teniendo como destino el Parque El Jazmín (Carrera 50 con calle 1G).

Los puntos de inicio de los ciclopaseos serán: