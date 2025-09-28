Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 29 y martes 30 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 29 y martes 30 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—-

Lunes 29 de septiembre de 2025

—-

Engativá

Bochica 1

De la Calle 83 a la Calle 87, entre la Carrera 94L a la Carrera 96

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena,

De la Carrera 54D a la Carrera 75, entre la Calle 134 a la Calle 153

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Ciudad Jardín Norte

De la Carrera 58 a la Carrera 72, entre la Calle 129 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

—-

Martes 30 de septiembre de 2025

—–

Barrios Unidos

Entre Ríos

De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia

De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Ac 3)

De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

Puente Grande y Brisas de Fontibón

De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, San Pedro Robles

De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Salazar Gómez

Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Modelia

De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Estrella del Norte, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Santa Barbara Occidental

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipios Norte – Cundinamarca

Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá

8:00 p.m.

3 horas

Verificación de macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.