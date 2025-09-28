Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 29 y martes 30 de septiembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 29 y martes 30 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—-
Lunes 29 de septiembre de 2025
—-
Engativá
Bochica 1
De la Calle 83 a la Calle 87, entre la Carrera 94L a la Carrera 96
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena,
De la Carrera 54D a la Carrera 75, entre la Calle 134 a la Calle 153
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Suba
Ciudad Jardín Norte
De la Carrera 58 a la Carrera 72, entre la Calle 129 a la Calle 134
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
—-
Martes 30 de septiembre de 2025
—–
Barrios Unidos
Entre Ríos
De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usme
Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia
De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Ac 3)
De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Fontibón
Puente Grande y Brisas de Fontibón
De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, San Pedro Robles
De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Salazar Gómez
Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Puente Aranda
Milenta
De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Modelia
De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Estrella del Norte, Las Orquídeas
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Santa Barbara Occidental
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Municipios Norte – Cundinamarca
Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá
8:00 p.m.
3 horas
Verificación de macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.