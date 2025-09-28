    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 29 y martes 30 de septiembre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 29 y martes 30 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    —-
    Lunes 29 de septiembre de 2025
    —-

    Engativá

    Bochica 1

    De la Calle 83 a la Calle 87, entre la Carrera 94L a la Carrera 96
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena,
    De la Carrera 54D a la Carrera 75, entre la Calle 134 a la Calle 153
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    Ciudad Jardín Norte
    De la Carrera 58 a la Carrera 72, entre la Calle 129 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    —-
    Martes 30 de septiembre de 2025
    —–

    Barrios Unidos

    Entre Ríos
    De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia
    De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Ac 3)
    De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Fontibón

    Puente Grande y Brisas de Fontibón
    De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, San Pedro Robles
    De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Salazar Gómez
    Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante

    Puente Aranda

    Milenta
    De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal
    De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Modelia
    De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    Estrella del Norte, Las Orquídeas
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Santa Barbara Occidental
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Municipios Norte – Cundinamarca

    Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá
    8:00 p.m.
    3 horas
    Verificación de macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte