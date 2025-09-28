Resultados de las loterías y chances de este domingo 28 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 28 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 4554 – Noche
Paisita
Día 9670 – La 5ta 6 – Noche
Chontico
Día 0832 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 8028 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 753 – Noche
Play Four
Día 5596 – Noche
Caribeña
Día 1433 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 5595 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 8008 – La 5ta 2 – Tarde 6529 – La 5ta 4