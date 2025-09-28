    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 28 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 28 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 4554 – Noche

    Paisita
    Día 9670 – La 5ta 6 – Noche

    Chontico
    Día 0832 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 8028 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 753 – Noche

    Play Four
    Día 5596 – Noche

    Caribeña
    Día 1433 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 5595 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8008 – La 5ta 2 – Tarde 6529 – La 5ta 4

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte