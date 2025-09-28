-Dólar TRM $ 3,908.12 (vigente para lunes 29 sep)

-Euro $ 4,557.70

-Bitcoin US$ 109.206,60

Tasa de Interés

-DTF: 8,76%

-UVR: $ 394,58

-Tasa de Usura 25,01%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,83

-Petróleo Brent US$ 65,36