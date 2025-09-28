Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo septiembre 28, 2025 -Dólar TRM $ 3,908.12 (vigente para lunes 29 sep) -Euro $ 4,557.70 -Bitcoin US$ 109.206,60 Tasa de Interés -DTF: 8,76% -UVR: $ 394,58 -Tasa de Usura 25,01% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,83 -Petróleo Brent US$ 65,36 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorLa carrera Séptima se transforma para el Encuentro Ciudades y Cultura en Iberoamérica Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 29 de septiembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 5 y 6 También podría gustarte Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera miércoles julio 29, 2015 Nacional Conflictos sociales aumentaron un 6% en el primer semestre del 2025 frente al mismo periodo del año anterior: Defensoría Ariel Cabrera sábado agosto 16, 2025 Judicial A juicio ex paras por desaparición de 45 personas Iván Briceño martes febrero 9, 2010 Nacional Nuestro reto es convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento: Ministro (e) de Ciencia, Tecnología e Innovación Giovanni Alarcón M. viernes diciembre 27, 2019