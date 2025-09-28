La carrera Séptima se transforma para el Encuentro Ciudades y Cultura en Iberoamérica

Foto: IPES.

Bogotá se consolida como referente de inclusión y organización del espacio público gracias a las acciones lideradas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto para la Economía Social (IPES) en la carrera Séptima, corredor emblemático del corazón y centro histórico de la capital, donde miles de vendedores informales ejercen su actividad. Con estrategias de acompañamiento, recuperación de espacios y dignificación del trabajo, el Distrito avanza hacia una economía social que reconoce a los vendedores como protagonistas de la transformación urbana.

El Instituto para la Economía Social (IPES) ha adelantado durante los últimos meses una serie de intervenciones en el centro de Bogotá que buscan equilibrar el uso del espacio público y generar nuevas oportunidades para la economía popular. La estrategia OASIS (Observación, Análisis, Socialización, Implementación y Sostenibilidad), implementada en la Carrera Séptima, ha permitido el contacto directo con los vendedores informales, la identificación de sus necesidades y el diseño de soluciones ajustadas a la realidad de sus actividades comerciales.

En paralelo, la entidad lideró una ‘megatoma’, donde más de 150 gestores recorrieron la Séptima, socializando el decálogo para la convivencia y presentando la Oferta de Servicios del Instituto para la Economía Social (IPES) a más de 1.200 vendedores. La jornada, realizada en articulación con la Alcaldía Local de La Candelaria, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Policía de Bogotá, fue clave para fortalecer la organización de los trabajadores informales y mejorar la movilidad y seguridad en el sector.

A su vez, en el marco de la estrategia distrital Sépti+, el IPES desarrolló una jornada de limpieza, recuperación y mantenimiento de 23 módulos y 46 quioscos de ventas en tres tramos de la carrera Séptima. Esta acción no solo embelleció el corredor, sino que abrió la posibilidad para que los vendedores tengan espacios dignos y formales.

Estas acciones han tenido un valor estratégico adicional, preparar a Bogotá y a sus vendedores informales para el Encuentro Ciudades y Cultura en Iberoamérica: Conversaciones, que se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre. El evento no solo reunirá a más de 2.000 asistentes y cerca de 300 invitados de 22 países, sino que convertirá a la capital en epicentro de diálogo sobre cooperación e intercambio cultural.

“Nuestro trabajo en la carrera Séptima es la muestra de que es posible conciliar el ordenamiento del espacio público con la dignificación de los vendedores informales. En el IPES estamos comprometidos con que Bogotá avance hacia una economía social que reconozca a estas personas como actores claves de la ciudad”, afirmó Wilfredo Grajales Rosas, director del Instituto para la Economía Social (IPES).

Con cada intervención en la carrera Séptima, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto para la Economía Social (IPES) seguirán impulsando iniciativas que promuevan la inclusión productiva, la formación y la economía social, aportando a la transformación del espacio público y al fortalecimiento de la ciudad como modelo de convivencia y desarrollo para el país.