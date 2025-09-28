Trabajo sí hay en Bogotá: Asista a Feria de Empleo en Kennedy con 60 vacantes este lunes 29 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 60 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo este lunes 29 de septiembre de 2025. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas ofrece cargos disponibles para bachilleres en cargos logísticos y operativos. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá

Son 60 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Eficacia S.A.S. buscan personal para escuela comercial, cargos logísticos y cargos operativos.

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Desde bachiller.

Prestaciones de ley.

Asiste este lunes 29 de septiembre de 2025 a la sede de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicada en la Transversal 78K #41A-04 sur de 8:30 a. m a 12:30 m.

No olvides llevar hojas de vida impresas y tu documento de identidad.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Revisa detalles de esta Feria de Empleo de ‘Talento Capital’, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales