Cortes de luz este lunes 29 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha, Mosquera, Cajicá, Cota, Chía y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 29 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República. y de los municipios de Soacha, Mosquera, Cajicá, Cota, Chía y Tocancipá.



Localidad de Bosa

Barrio Cañaveralejo. Calle 62 sur a calle 64 sur entre carrera 105 a carrera 107. Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Ciudadela El Recreo. Calle 71 sur a calle 73 sur entre carrera 103 a carrera 105. Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio el Corzo. Carrera 92 a carrera 94 entre calle 53 sur a calle 55 sur. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Lago Gaitán. Carrera 12 a carrera 14 entre calle 75 a calle 77. Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Sucre. Carrera 12 a carrera 14 entre calle 39 a calle 43. Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Dorado Industrial. Carrera 118 a carrera 120 entre calle 76 a calle 78. Desde las 8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Charco. Calle 16 a calle 18 entre carrera 136 a carrera 138. Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Cooperativa de Sub-oficiales. Calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72. Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio Patio Bonito II. Carrera 85 a carrera 87 entre calle 34 sur a calle 38 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Timiza A. Calle 39 sur a calle 41 sur entre carrera 71 a carrera 73. Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. Calle 40 sur a calle 42 sur entre carrera 13 este a carrera 15 este. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. Calle 25 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 25. Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio La Soledad. Calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25. Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Teusaquillo. Calle 27 a calle 36 entre carrera 17 a carrera 24. Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Villa Israel. Calle 111 sur a calle 113 sur entre carrera 2 este a carrera 4 este. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios de Cundinamarca

Soacha

Vereda Chacua. Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Mosquera

Vereda Balsillas. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cota

Vereda Vuelta Grande. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía

Carrera 8 a carrera 11 entre calle 11 a calle 15. Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Cajicá

Carrera 3 a carrera 7 entre calle 0 a calle 6. Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:50 p. m.

Tocancipá

Sector Tibitoc. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Vereda La Fuente. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.