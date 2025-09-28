Visite el Sendero de Monserrate este domingo 28 de septiembre, suba sus 1.605 escalones
Foto: IDRD.
Disfruta este domingo 9 de marzo de 2025 de un maravilloso plan al aire libre en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ visitando el Sendero de Monserrate, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Anímate a subir sus 1.605 escalones. ¡Conoce aquí todos los detalles y asiste!
El Cerro de Monserrate es uno de los mayores símbolos de Bogotá, y su cuidado depende de todas y todos. Desde el Instituto se promueve el deporte, la recreación y la actividad física con responsabilidad ciudadana, para disfrutar de estos espacios naturales en armonía con el medio ambiente y la salud de cada visitante.
Recomendaciones que debes tener en cuenta para ir al Sendero de Monserrate
- No consumas comida durante el ascenso.
- Usa ropa cómoda y calzado adecuado.
- Utiliza bloqueador solar.
- Hidrátate durante el recorrido, manteniendo la distancia.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y del personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
- Permanece a la derecha para ascender y descender.
- En caso de aglomeración, conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados.
- Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias.
- Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no aconseja realizar el ascenso a las siguientes personas:
- Mujeres embarazadas.
- Personas con antecedentes de enfermedades cardíacas.
- Personas con diagnósticos de hipertensión, hipotensión o glicemia.
- Personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas o dependencia de oxígeno.
- Personas con movilidad reducida.
- No asistir bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
No te pierdas visitar el sendero en su horario habitual de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m. Ten en cuenta el horario del sendero para que puedas disfrutar de su paisaje.