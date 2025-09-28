Hasta hoy puede votar de para elegir por el mejor ajiaco de Bogotá 2025

Fotos: IPES.

El ajiaco santafereño, plato emblemático de la gastronomía de Bogotá, será el protagonista de una nueva edición de ‘Sabor Bogotá’. En esta ocasión, la ciudadanía tendrá la oportunidad de escoger a la mejor preparación entre dos representantes de las Plazas Distritales de Mercado, guardianes de la tradición culinaria de la ciudad. ¡Conoce los detalles y vota por el mejor ajiaco de 2025!

‘Sabor Bogotá’ es una iniciativa público–privada se realiza con el apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el nstituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), que este año eligen el mejor ajiaco de Bogotá 2025 teniendo en cuenta su sabor, preparación e ingredientes.

Los cocineros y cocineras que participan en esta final del mejor ajiaco del programa ‘Sabor Bogotá’, son:

María Elsy Giraldo de la Plaza Distrital de Mercado del 12 de Octubre.

Alby Mireya López de la Plaza Distrital de Mercado del 20 de Julio.

“El ajiaco santafereño, elaborado con papa criolla, pastusa y sabanera, acompañado de pollo, mazorca, alcaparras y crema de leche, trasciende lo culinario: es un símbolo de encuentro, tradición y hospitalidad. Celebrar este festival es reconocer que la gastronomía no solo alimenta, sino que también une, inspira y transforma la vida cultural y económica de la ciudad”, señaló el director del IPES, Wilfredo Grajales Rosas.

Cabe resaltar que el programa ‘Sabor Bogotá’, de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), es la misma iniciativa que premió al mejor ajiaco en 2024. Su objetivo es exaltar la diversidad gastronómica de la ciudad, reconociendo tanto la cocina tradicional como la innovación y otras categorías culinarias.

¿Cómo participar en la votación del mejor ajiaco de Bogotá 2025, con ‘Sabor Bogotá’?

Hasta este domingo 28 de septiembre de 2025, se podrá votar de manera virtual por el mejor ajiaco de Bogotá 2025.

Todas y todos los interesados pueden votar a través del sitio oficial de ‘Sabor Bogotá’, ingresando al siguiente enlace: https://bogotaabierta.gov.co/participate/sabor-bogota–ajiaco