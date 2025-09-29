Bogotá busca inmunizar o vacunar a 40 mil menores contra el virus del papiloma humano

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) hace un llamado a padres, madres y cuidadores a llevar a niños, niñas y adolescentes a los más de 200 puntos de vacunación gratuitos que hay en la ciudad, tras advertir que más de 40 mil menores de edad en Bogotá aún no han sido vacunados contra el virus del papiloma humano (VPH).

La vacunación es una de las estrategias más efectivas para fortalecer el sistema inmunológico y proteger la salud frente a diversas enfermedades, entre ellas la infección por el virus del papiloma humano. Actualmente, más de 17.500 niñas y 21.600 niños de 9 años están pendientes por iniciar y completar su esquema de vacunación contra el VPH.

Este es uno de los grandes retos frente a lo alcanzado en 2024, cuando se aplicaron 48.088 dosis en niñas y niños de esa misma edad, logrando un avance del 53,4 %, lo que representó un incremento de casi 14 puntos porcentuales en comparación con 2023 en niñas.

En Bogotá, la aplicación de esta vacuna ha mostrado importantes avances, especialmente en niñas y niños de 9 años.

Este virus es el principal causante de casi todos los casos de cáncer de cuello uterino, una de las enfermedades más frecuentes en mujeres. Sin embargo, también puede provocar otros tipos de cáncer como el de pene, ano, vulva, vagina y en la parte posterior de la garganta, con consecuencias que trascienden a quienes lo padecen y afectan también a sus familias y entornos.

“Prevenir es tomar decisiones informadas e inteligentes, porque todos podemos estar expuestos al virus en algún momento y la vacunación es segura y salva vidas. Además se recuerda que la protección es mayor si este biológico se aplica en estas edades, entre 9 y 17 años, antes de haber iniciado su vida sexual”, enfatizó Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

La vacunación contra el VPH representa, entonces, un pilar fundamental para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino y reducir la carga de otros cánceres relacionados con el virus. Desde muy pequeños se inicia esta prevención con la vacuna universal para adolescentes que protege tanto a hombres como mujeres.

Para acceder a este biológico, la ciudadanía puedes consultar los puntos habilitados en la página www.saludcapital.gov.co o en este enlace https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Covid_S/Puntos_vacunacion.pdf

Conoce además, los puntos de vacunación habilitados diarios a través del Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/vacunacion-gratuita