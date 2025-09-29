Se amplía la zona de obra del Metro en costado norte de av. Caracas con calle Sexta

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza con la cimentación y construcción de la subestructura del viaducto en el separador central del costado norte de la avenida Caracas con calle Sexta.

Mientras se realicen las actividades constructivas, el sistema TransMilenio continuará operando con normalidad sobre la avenida calle Sexta y sobre la avenida Caracas. Además, el tránsito mixto continuará con normalidad por la calle Sexta en ambos sentidos, debido a las adecuaciones que permitirán mantener el flujo vehicular sin desvíos en la zona.

Durante la noche se reducirá el paso del tráfico mixto a un carril en ambos sentidos de la avenida calle Sexta. Para el tránsito peatonal y de los biciusuarios, se garantizarán senderos peatonales aledaños a la zona de obra durante las 24 horas del día.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) destaca que adopta mecanismos de mejora continua que permiten crear espacios seguros para los ciudadanos y trabajadores en todos los frentes de obra y entornos de la Línea 1 del Metro de Bogotá. A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), la entidad sigue rigurosos estándares que garantizan que los ciudadanos cuenten con ambientes seguros, y que cada trabajador regrese a su hogar al final del día sin incidentes.