Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
Martes 30 de septiembre de 2025
Barrios Unidos
Entre Ríos
De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usme
Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia
De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Ac 3)
De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Fontibón
Puente Grande y Brisas de Fontibón
De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, San Pedro Robles
De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Salazar Gómez
Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Puente Aranda
Milenta
De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Modelia
De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Estrella del Norte, Las Orquídeas
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Santa Barbara Occidental
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Municipios Norte – Cundinamarca
Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá
8:00 p.m.
3 horas
Verificación de macromedidor
Miércoles 1 de octubre de 2025
Usaquén
Santa Barbara, La Calleja, Country Club
De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal TV 17 a la Carrera 45
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Rafael Uribe Uribe
San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay
De la Carrera 3D a la Carrera 2 Este, entre la Calle 48P Sur a la Calle 48D Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente
De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F
De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16
De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D
De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Fontibón
El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos
De la Carrera 86 a la Carrera 96A, entre la Calle 13 a la Calle 22
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Barrios Unidos
La Castellana, Rio Negro
De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
Lisboa, Cedritos
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
La Carolina, Country Club
De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Municipio de Gachancipá – Cundinamarca
De la Carrera 1 a la Vía Bogotá Tunja Norte Sur, entre la Calle 5A Sur a la Calle 10A
8:00 a.m.
24 horas
Empates de redes acueducto
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.