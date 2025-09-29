Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—-

Martes 30 de septiembre de 2025

—–

Barrios Unidos

Entre Ríos

De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia

De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Ac 3)

De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

Puente Grande y Brisas de Fontibón

De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, San Pedro Robles

De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Salazar Gómez

Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Modelia

De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Estrella del Norte, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Santa Barbara Occidental

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipios Norte – Cundinamarca

Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá

8:00 p.m.

3 horas

Verificación de macromedidor

—–

Miércoles 1 de octubre de 2025

—-

Usaquén

Santa Barbara, La Calleja, Country Club

De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal TV 17 a la Carrera 45

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Rafael Uribe Uribe

San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay

De la Carrera 3D a la Carrera 2 Este, entre la Calle 48P Sur a la Calle 48D Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente

De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F

De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16

De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D

De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos

De la Carrera 86 a la Carrera 96A, entre la Calle 13 a la Calle 22

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Barrios Unidos

La Castellana, Rio Negro

De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

Lisboa, Cedritos

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

La Carolina, Country Club

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipio de Gachancipá – Cundinamarca

De la Carrera 1 a la Vía Bogotá Tunja Norte Sur, entre la Calle 5A Sur a la Calle 10A

8:00 a.m.

24 horas

Empates de redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.