Cortes de luz este martes 30 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 30 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio José Joaquín Vargas. De la carrera 55 a la carrera 58 entre calle 69 a calle 71 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Parcela El Porvenir. De la carrera 99 a la carrera 101 entre calle 44 sur a calle 46 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Porciúncula. De la calle 75 a la calle 77 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Sucre. De la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 38 a calle 43 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Espartillal. De la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 78 a calle 80 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Antiguo Country. De la carrera 17 a la carrera 20 entre calle 85 a calle 88 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Chicó Norte. De la calle 92 a la calle 94 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Rincón de Galicia. De la calle 61 sur a la calle 63 sur entre carrera 73 a carrera 75 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Murillo Toro. De la carrera 24 a la carrera 27 entre calle 34 sur a calle 37 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la calle 40 sur a la calle 42 sur entre carrera 16 este a carrera 18 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De la carrera 0 este a la carrera 4 este entre calle 22 a calle 27 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio La Alameda. De la calle 25 a la calle 27 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio La Macarena. De la carrera 2 a la carrera 6 entre calle 25 a calle 31 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Las Aguas. De la carrera 2 a la carrera 5 entre calle 19 a calle 24 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 2 a la carrera 7 entre calle 21 a calle 27 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Sagrado Corazón. De la calle 6 a la calle 14 entre carrera 33 a carrera 38 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Samper. De la carrera 6 a la carrera 14 entre calle 27 a calle 34 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 3 a la carrera 14 entre calle 25 a calle 29 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio San Martín. De la calle 28 a la calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio El Plan. De la calle 151 a la calle 153 entre carrera 72 a carrera 74 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Mónaco. De la calle 120 a la calle 122 entre carrera 44 a carrera 46 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Andes Norte. De la calle 99 a la calle 101 entre carrera 59 a carrera 61 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Pasadena. De la calle 99 a la calle 101 entre carrera 52 a carrera 54 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Chapinero Occidental. De la calle 59 a la calle 61 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Estrella. De la calle 22 a la calle 29 entre carrera 18 a carrera 25 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a la calle 36 entre carrera 20 a carrera 25 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 27 a la calle 36 entre carrera 13 a carrera 24 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.