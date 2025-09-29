    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,901.29 (vigente para martes 30 de sep)
    -Euro $ 4,552.60
    -Bitcoin US$ 114.286,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,75%
    -UVR: $ 394,60
    -Tasa de Usura 25,01%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,90
    -Petróleo Brent US$ 63,16

    Ariel Cabrera
