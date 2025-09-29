Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes septiembre 29, 2025 -Dólar TRM $ 3,901.29 (vigente para martes 30 de sep) -Euro $ 4,552.60 -Bitcoin US$ 114.286,90 Tasa de Interés -DTF: 8,75% -UVR: $ 394,60 -Tasa de Usura 25,01% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,90 -Petróleo Brent US$ 63,16 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá se destaca en el Nacional de Paracycling con 32 medallas Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 30 de septiembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Partido Verde cierra inscripción de precandidatos a alcaldía de Bogotá Ariel Cabrera martes febrero 1, 2011 Nacional Constructores sancionados no participarán en subasta para vivienda prioritaria: Vargas Lleras Geovany Quintero Gómez lunes mayo 28, 2012 Nacional Gobierno Nacional socializa borrador de proyecto de ley para el desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia Ariel Cabrera jueves marzo 20, 2025 Nacional Expresidente Santos refuta a Petro; descarta que el Acuerdo de Paz abra posibilidad de convocar Constituyente Ariel Cabrera martes junio 4, 2024