Bogotá se destaca en el Nacional de Paracycling con 32 medallas

Foto: IDRD

El Velódromo Luis Carlos Galán de la Unidad Deportiva El Salitre de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha sido testigo del dominio absoluto del Equipo Bogotá en el Campeonato Nacional de Paracycling. Con un total de 32 medallas, 15 de oro, 9 de plata y 8 de bronce, los capitalinos se consolidan como la delegación más fuerte de la competencia.

Las preseas doradas llegaron gracias a destacadas actuaciones individuales, como las de Geraldine González (C4) y Paula Ossa (C5), quienes conquistaron tres oros cada una. También brillaron Esneider Muñoz (C3) y Juan José Ríos (C4), con dos medallas de oro cada uno. La lista de campeones la completan Wílmar Hernández (C5), Carmelo Sánchez (C3), Giselle Hernández (C20), Eulises León (C2) y Diego Dueñas (C4), todos con una medalla dorada en su respectiva clase.

Este resultado ratifica el excelente proceso de formación y preparación del paracycling bogotano, que sigue aportando figuras al deporte paralímpico nacional. Además, posiciona a Bogotá como referente a nivel nacional en esta disciplina, reafirmando su compromiso con el deporte inclusivo y de alto rendimiento.